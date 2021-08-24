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اصطدام تبعه نيران يُغلق عقبة شعار.. والجهات المعنية تباشر وتعيد الحركة

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إعادة فتح الطريق أمام عابريه بعد 33 دقيقة من إغلاقه بعد جهود جبارة

اصطدام تبعه نيران يُغلق عقبة شعار.. والجهات المعنية تباشر وتعيد الحركة

باشرت الجهات الأمنية المختصة، اليوم، حادث تصادم وقع بين دينّا وشاحنة بعقبة شعار، وهو ما تسبب في نشوب حريق في المركبتين تمكّن الدفاع المدني من إطفائه في وقت وجيز.

وكان رجال المرور قد باشروا الحادث فور وقوعه، وعملوا على تنظيم حركة السير، وإبعاد أصحاب المركبات والمتجمهرين عن الحريق لحين استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذا، وإزاحة المركبات المتضررة من الحادث، ومن ثم إعادة فتح الطريق أمام عابريه بعد 33 دقيقة من إغلاقه بعد جهود جبارة .

وقالت مصادر لـ"سبق": إنه نتج عن الحادث إصابة واحدة فقط، فيما لا تزال التحقيقات جارية؛ لمعرفة السبب وراء وقوعه.

اصطدام تبعه نيران يُغلق عقبة شعار.. والجهات المعنية تباشر وتعيد الحركة

اصطدام تبعه نيران يُغلق عقبة شعار.. والجهات المعنية تباشر وتعيد الحركة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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