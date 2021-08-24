شاهد.. أمين الطائف يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بأسواق النفع العام

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بمشاركة الكثير من المتطوعين وشملت المنتزهات والمواقع السياحية

عقد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، لقاءً مع مدير إدارة المرور بالطائف العقيد علي بن فيحان الشيباني، وبحضور مندوب شرطة المحافظة المقدم سالم الطويرقي سبل التعاون المشترك بين الأمانة والإدارتين في مجال معالجة التشوه البصري، ودعم العمل المشترك بين الأمانة والجهات المختصة في هذا الصدد.

وكان أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي قد وقف على الجهود التي بذلتها الأمانة ضمن برنامج معالجة التشوه البصري بالمحافظة، واطلع برفقة المختصين من الأمانة على مواقع العمل الجارية والتي تشمل عدداً من المحاور الرئيسة وأسواق النفع العام مثل سوق الفحم والحطب، وسوق الخردة، ووجه بإعداد دراسة شاملة للوضع الحالي وسبل المعالجة والتطوير المستقبلي وفق توجيهات ومستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقدم المختصون لأمين الطائف خطة عمل تحسين المشهد الحضري الجارية، والجهود المتحققة لمعالجة التشوهات مثل حفر الشوارع وملاحظات أعمدة الإنارة، والنظافة العامة، وغيرها من الأعمال الجارية على نطاق واسع من المحافظة والمواقع السياحية بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالأمانة والبلديات الفرعية والفرق التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني.

وكشفت الأعمال المنفذة أن الأمانة قطعت مرحلة متقدمة في معالجة التشوه البصري، وتعزيز أعمال الحصر والمعالجة السريعة ضمن مبادرات جودة الحياة والمنبثقة عن رؤية المملكة 2030، في حين أن كثافة الإقبال السياحي على الطائف خلال الفترة الماضية عززت جهود الأمانة لتحقيق الجاذبية البصرية للمنطقة كونها من أهم مدن السياحة الداخلية، وتراعي أمانة الطائف المحافظة على الطبيعة العامة والهوية العمرانية المميزة، كما كان لجهود تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في الإسهام برصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق بلدي (صور وأرسل)، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر تطبيقات الأمانة أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940) كبير الأثر في تحقيق أهداف المبادرة.

يِشار إلى أن "سبق" كانت قد تابعت جهود أمانة محافظة الطائف في معالجة التشوه البصري، حيث فعلت كافة البلديات الفرعية والمرتبطة تلك المبادرة، بمشاركة الكثير من المتطوعين، وشملت كذلك المنتزهات والمواقع السياحية، في حين تتواصل الجهود لمتابعة المشوهات البصرية في المحافظة ومعالجتها.