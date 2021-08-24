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ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

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ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود ،للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شن قطاع جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي حسن رئيس القطاع، الثلاثاء، حملة تموينية أسفرت عن تحرير المحضر رقم 3068 جنح، ضد المواطن«أ. م ن» بمنيا القمح، وتم ضبط 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم إستخراج 82 بإجمالي ١ طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير ١١ محضر مخالفة، لعدم الإعلان عن السلع المعروضة للبيع، وعدم ممارسة النشاط.

وأكدت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، تكثيف الحملات المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية، وكافة الأنشطة التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى، حرصاً على حقوق المواطنين الاستهلاكية.

المصرى اليوم

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