أخبار عاجلة

بمشاركة عدد من القطاعات العسكرية.. اختتام بطولتي الرماية العملية والنخبة للأطباق -
رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية -
«رخصة الإنجاب».. دعوة جديدة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو) -
مستشار الرئيس للصحة يكشف مصير كورونا في نهاية 2021 (فيديو) -
أمن الأقصر ينجح في إعادة طفل إلى منزله بعد تغيبه يومين -
«التنمية المحلية» يكشف شروط تقنين السايس -
رسميًا موعد انتخابات نادي الزمالك ومواعيد فتح باب الترشح -
أشرف صبحي يتابع سير بطولة العالم للدرجات بعد الحادث -
ألمانيا وكندا تحصدان الذهب في سباقات المطاردة والاسكراتش ببطولة العالم الدراجات -
أحمد سامي يمد فترة الراحة للاعبي سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط عامل تظاهر بمساعدة المواطنين أمام البنوك ويسرق «كروت الفيزا» بسوهاج

Print
ضبط عامل تظاهر بمساعدة المواطنين أمام البنوك ويسرق «كروت الفيزا» بسوهاج ضبط عامل تظاهر بمساعدة المواطنين أمام البنوك ويسرق «كروت الفيزا» بسوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث مركز طما في شمال محافظة سوهاج، الثلاثاء، من ضبط عامل يتظاهر بمساعدة المواطنين أمام البنوك بدائرة المركز، ويسرق كروت «الفيزا كارت» الخاصة بهم ويستبدلها بكروت أخرى سرقها من مواطنين واستولى على ما بها من أموال، وعثر بحوزة المتهم على 8 «كروت فيزا» مسروقة خاصة بأشخاص آخرين.

تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين بنك فرع بندر طما، بضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة «فيزا كارت» من إحدى السيدات مدعيا مساعدتها في سحب النقود، انتقل إلى مكان الواقعة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال.

وتبين للعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع، أن المتهم يدعى كريم. ع. ص «17 سنة- عامل» ويقيم بدائرة مركز أسيوط، وأنه غافل المدعوة خديجة. م .ع «45 سنة- ربة منزل» تقيم بدائرة مركز طما أثناء سحب مبلغ مالي من الفيزا كارت الخاصة بها، مستغلاً عدم معرفتها بإستخدام ماكينة الصراف الآلي، وقام بتبديل الفيزا خاصتها بأخرى وصرف مبلغ 550 جنيهاً والإستيلاء عليه لنفسه، وبمواجهة المتهم أمام الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما.

اعترف بارتكاب الواقعة، وبتفتيشه ضبط بحوزته على 8 كروت فيزا خاصة ببنوك متنوعة، ومبلغ 2755 جنيهاً، و2 هاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

الرئيس محمود عباس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين

الرئيس محمود عباس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين

رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية

رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية

الرئيس محمود عباس يقلّد الفنانة المصرية صابرين أعلى وسام ثقافي في فلسطين

الرئيس محمود عباس يقلّد الفنانة المصرية صابرين أعلى وسام ثقافي في فلسطين