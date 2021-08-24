ضبط عامل تظاهر بمساعدة المواطنين أمام البنوك ويسرق «كروت الفيزا» بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث مركز طما في شمال محافظة سوهاج، الثلاثاء، من ضبط عامل يتظاهر بمساعدة المواطنين أمام البنوك بدائرة المركز، ويسرق كروت «الفيزا كارت» الخاصة بهم ويستبدلها بكروت أخرى سرقها من مواطنين واستولى على ما بها من أموال، وعثر بحوزة المتهم على 8 «كروت فيزا» مسروقة خاصة بأشخاص آخرين.

تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين بنك مصر فرع بندر طما، بضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة «فيزا كارت» من إحدى السيدات مدعيا مساعدتها في سحب النقود، انتقل إلى مكان الواقعة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال.

وتبين للعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع، أن المتهم يدعى كريم. ع. ص «17 سنة- عامل» ويقيم بدائرة مركز أسيوط، وأنه غافل المدعوة خديجة. م .ع «45 سنة- ربة منزل» تقيم بدائرة مركز طما أثناء سحب مبلغ مالي من الفيزا كارت الخاصة بها، مستغلاً عدم معرفتها بإستخدام ماكينة الصراف الآلي، وقام بتبديل الفيزا خاصتها بأخرى وصرف مبلغ 550 جنيهاً والإستيلاء عليه لنفسه، وبمواجهة المتهم أمام الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما.

اعترف بارتكاب الواقعة، وبتفتيشه ضبط بحوزته على 8 كروت فيزا خاصة ببنوك متنوعة، ومبلغ 2755 جنيهاً، و2 هاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.