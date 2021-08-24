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التعليم تصدر فيلمًا وثائقيًا عن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات البابل شيت للثانوية العامة

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التعليم تصدر فيلمًا وثائقيًا عن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات البابل شيت للثانوية العامة التعليم تصدر فيلمًا وثائقيًا عن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات البابل شيت للثانوية العامة

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيلمًا وثائقيًا عن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، والتي تمت خلال الفترة من 10 يوليو الماضى وحتى 5 أغسطس الجاري.

وأجرى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً هامًا مع الدكتور رمضان محمد رمضان رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لشرح تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات والرد على معظم التساؤلات لدى أولياء الأمور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الإلكتروني.

ويوضح الفيديو كم العمل الكبير الذي قام به جميع العاملين في الوزارة لإنجاح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

ويمكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي:

https://we.tl/t-6dx3R7k1f4

المصرى اليوم

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