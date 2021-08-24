«سحلوها أثناء خطف حقبيتها ».. تفاصيل القبض على 3 متهمين بواقعة «سيدة كفر صقر»

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كشف مصدر أمني تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) وبعض المواقع الأخبارية بشأن قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية بمحاولة سرقة حقيبة يد إحدى السيدات وسحلها، بمركز أولاد صقر بالشرقية .

بالفحص تبين قيام 3 أشخاص مستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية بمحاولة الإستيلاء على حقيبة السيدة «المجنى عليها» حال سيرها بدائرة مركز أولاد صقر بالشرقية، إلا أنهم لم يتمكنوا من الإستيلاء عليها مما أدى لسقوطها أرضاً وفروا هاربين.

وبسؤال المجنى عليها قررت بأن الواقعة حدثت الشهر الماضى وعللت عدم الإبلاغ في حينه لعدم تمكن المتهمين من الإستيلاء على حقيبتها ،ظ تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص والدراجة النارية المستخدمة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .