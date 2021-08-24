تنفيذ مشروع العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية بالوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم تنفيذ فاعليات وأنشطة مشروع العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة الممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء وذلك على مستوى 65 حقل ارشادى لمحاصيل غير تقليدية مناسبة لظروف الأراضي الصحراوية ومنها محصول الدخن والسورجم كأعلاف غير تقليدية، وايضا الفول السوداني وعباد الشمس، ومحصول الذرة الشامية فتم زراعة العديد من اجود اصناف الذرة بالعديد من المواقع بمركز الداخلة في موط والقصر وغرب الموهوب، وبمركز الخارجة وأيضا مركز باريس.

وقال، إن ذلك في إطار التعاون البناء مع مديرية الزراعة بالوادى الجديد وبمشاركة أعضاء من الفريق البحثي بالعديد من الجامعات والمراكز البحثية للمساهمة في الجهود الرامية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد إسماعيل، أستاذ مساعد أمراض النبات بمركز بحوث الصحراء، ورئيس المشروع القومي للعيادة الزراعية للاراضي الصحراوية والمستصلحة، إلى أن مشروع العيادة الزراعية بدأ فاعلياته منذ شهر فبراير الماضى بإشراف ومتابعة من الجهة الممولة الممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

واضاف ان مشروع العيادة الزراعية يشمل على عدة أنشطة يتم تنفيذها بمواقع عمل المشروع في الوادى الجديد وعدة مناطق أخرى، حيث شملت أنشطة المشروع في المحافظة زيارات ميدانية مكثفة للعديد من مواقع العمل لرصد المعوقات الزراعية من الآفات والأمراض والحشائش وتقديم التوصيات العلمية للتصدي لهذه المشكلات، وايضا تسجيل وتوثيق مواقع إنتشار هذة الأمراض والآفات حتي يمكن وضع خطة عمل للحد من انتشارها.

وقال، إن مشروع العيادة الزراعية يضم العديد من فرق العمل في مختلف التخصصات المرتبطة بأنشطة المشروع، ويتم تنفيذ ومتابعة الحقول من خلال أساتذة متخصصين بجانب المهندسين والمشرفين الزراعيين بالوادى الجديد، مشيرا إلى أن مشروع العيادة الزراعية تولى توفير كافة مستلزمات الزراعة من تقاوى واسمدة ومحفزات نمو وقائية حيوية مجانا لتنفيذ الحقول الارشادية وذلك من اجل تقديم نماذج ارشادية يمكن تنفيذها في المحافظة لزيادة الانتاج والجودة اعتمادا على الممارسات الزراعية الجيدة التي يتم نشرها والتوعية بها لدي الممارسين للنشاط الزراعي، بجانب تنفيذ العديد من الأنشطة ومنها اقامة الدورات التدريبية وورش العمل والقوافل الإرشادية والمدارس الحقلية وإجراء التحاليل اللازمة لعينات التربة والمياه والتواصل المستمر بين المزارعين وأعضاء الفرق البحثية للمشروع للتجاوب بشأن تقديم الدعم الفنى اللازم وترسيخ فكرة العيادات الزراعية والاعتماد عليها في للتصدى المشكلات التي تواجه المزارعين.