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السودان يناشد مواطنيه بتوخي الحذر بسبب فيضان النيل والسيول

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السودان يناشد مواطنيه بتوخي الحذر بسبب فيضان النيل والسيول السودان يناشد مواطنيه بتوخي الحذر بسبب فيضان النيل والسيول

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ناشد السودان مواطنيه، الثلاثاء، بتوخي الحذر الشديد، بسبب فيضان النيل والسيول التي إجتاحت عدد من الولايات السودانية وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين السودانيين وتدمير عدد من المنازل.

وسجلت الخرطوم اليوم 17.11 متراً أقل من أعلى منسوب بـ 55 سم. وسجلت عطبرة اليوم 16.03 متراً أقل من أعلى منسوب بـ 61 سم بينما سجلت شندي 17.91مترا أقل من أعلى منسوب ب 53 سم.

وسجل إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الأثيوبية 614 مليون متر مكعب في اليوم وسجل نهر عطبرة 262 مليون متر مكعب في اليوم وسجل النيل الأبيض 135 مليون متر مكعب في اليوم.

وتوقع البيان إستقرار قطاعات الروصيرص- سنار، قطاع الخرطوم- شندي وقطاع عطبرة- دنقلا، ارتفاع قطاع سنار- الخرطوم بمعدل 6 سم وارتفاع قطاع شندي- عطبرة بمعدل 3 سم.

كانت أعربت أمس عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرًا عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل.

وأكدت مصر صر على تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في تلك الظروف الحالية، في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة؛ مؤكدة ثقتها في قدرة السودان وشعبه الشقيق على عبور تلك الأزمة.

المصرى اليوم

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