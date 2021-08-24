أخبار عاجلة

بمشاركة عدد من القطاعات العسكرية.. اختتام بطولتي الرماية العملية والنخبة للأطباق -
رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية -
«رخصة الإنجاب».. دعوة جديدة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو) -
مستشار الرئيس للصحة يكشف مصير كورونا في نهاية 2021 (فيديو) -
أمن الأقصر ينجح في إعادة طفل إلى منزله بعد تغيبه يومين -
«التنمية المحلية» يكشف شروط تقنين السايس -
رسميًا موعد انتخابات نادي الزمالك ومواعيد فتح باب الترشح -
أشرف صبحي يتابع سير بطولة العالم للدرجات بعد الحادث -
ألمانيا وكندا تحصدان الذهب في سباقات المطاردة والاسكراتش ببطولة العالم الدراجات -
أحمد سامي يمد فترة الراحة للاعبي سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

بث مباشر.. افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

Print
بث مباشر.. افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 بث مباشر.. افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنطلق اليوم الثلاثاء 24-8-2021 دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية حتى الخامس من الشهر المقبل.

وتولي اليابانية والمسؤولين عن اللجنة البارالمبية العالمية اهتماما كبيراً بالدورة من أجل العبور بها إلى بر السلام أسوة بدورة الألعاب الأولمبية، في ظل الظروف العالمية التي حكم العالم حالياً، خاصة مع تفشي المستجد والمتحور في العديد من مناطق ودول العالم.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة، هى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وترفع اللاعبة فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، واللاعب هشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس، علم ، في حفل افتتاح الدورة البارالمبية الذي ينطلق في الواحدة ظهر اليوم، وتم اختيار فاطمة لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

الرئيس محمود عباس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين

الرئيس محمود عباس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين

رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية

رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية

الرئيس محمود عباس يقلّد الفنانة المصرية صابرين أعلى وسام ثقافي في فلسطين

الرئيس محمود عباس يقلّد الفنانة المصرية صابرين أعلى وسام ثقافي في فلسطين