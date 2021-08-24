بث مباشر.. افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

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تنطلق اليوم الثلاثاء 24-8-2021 دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية حتى الخامس من الشهر المقبل.

وتولي الحكومة اليابانية والمسؤولين عن اللجنة البارالمبية العالمية اهتماما كبيراً بالدورة من أجل العبور بها إلى بر السلام أسوة بدورة الألعاب الأولمبية، في ظل الظروف العالمية التي حكم العالم حالياً، خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور في العديد من مناطق ودول العالم.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة، هى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وترفع اللاعبة فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، واللاعب هشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس، علم مصر، في حفل افتتاح الدورة البارالمبية الذي ينطلق في الواحدة ظهر اليوم، وتم اختيار فاطمة لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.