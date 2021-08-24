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المجاردة.. جراحة تجميلية دقيقة تنهي معاناة طفل من تشوه لصيوان الأذن

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المجاردة.. جراحة تجميلية دقيقة تنهي معاناة طفل من تشوه لصيوان الأذن المجاردة.. جراحة تجميلية دقيقة تنهي معاناة طفل من تشوه لصيوان الأذن
في السادسة من العمر أجراها فريق طبي مختص بمستشفى المجاردة وعادت لوضعها

المجاردة.. جراحة تجميلية دقيقة تنهي معاناة طفل من تشوه لصيوان الأذن

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى المجاردة العام، في إجراء عملية جراحية تجميلية دقيقة لطفل في السادسة من العمر يعاني من تشوه خلقي بصيوان الأذن، وذلك لتعيد للأذن شكلها الطبيعي، مما يسمح للطفل ببدء حياته الدراسية بظروف طبيعية، تجنّبه أي اضطراب نفسي ناجم عن ذلك.

وأجريت العملية بفريق طبي قاده استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة تجميل الوجه الدكتور علي عبدالله الشهري، بمشاركة الطبيب نائب بجراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور طه حسين اليافعي، واستشارية التخديرحميدة محمود ياسين، وفني التخدير محمد مرعي الشهري، والممرضات عبير علي الشهري، وحليمة حسن عسيري، وصالحة فيصل البارقي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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