«المحامين»: «صحة دمياط» وافقت على توفير لقاح كورونا لأعضاء النقابة الفرعية

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أعلنت نقابة المحامين، مخاطبة ياسر أبوهندية، نقيب محامين دمياط، الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتوفير مصل فيروس كورونا المستجد للمحامين من أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح نقيب الفرعية في خطابه إلى وكيل الوزارة، الثلاثاء، أن «المحامون يتعرضون يوميا لخطر الإصابة بالفيروس لكثرة الاختلاط بالمحاكم والنيابات والأقسام، مطالبا بالموافقة على تطعيمهم وتوفير اللقاح للحصول عليه داخل النقابة الفرعية، أسوة بالقضاة، وموظفي المحاكم».

وقال محمد صلاح الدين، الأمين العام المساعد للنقابة الفرعية، إنه «تم الموافقة على توفير اللقاح، على أن يتم تحديد موعد خلال أيام لأخذه داخل مقر النقابة الفرعية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، مطالبًا الراغبين بأخذ اللقاح التسجيل عبر الموقع المخصص من وزارة الصحة».