أخبار عاجلة

بمشاركة عدد من القطاعات العسكرية.. اختتام بطولتي الرماية العملية والنخبة للأطباق -
رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية -
«رخصة الإنجاب».. دعوة جديدة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو) -
مستشار الرئيس للصحة يكشف مصير كورونا في نهاية 2021 (فيديو) -
أمن الأقصر ينجح في إعادة طفل إلى منزله بعد تغيبه يومين -
«التنمية المحلية» يكشف شروط تقنين السايس -
رسميًا موعد انتخابات نادي الزمالك ومواعيد فتح باب الترشح -
أشرف صبحي يتابع سير بطولة العالم للدرجات بعد الحادث -
ألمانيا وكندا تحصدان الذهب في سباقات المطاردة والاسكراتش ببطولة العالم الدراجات -
أحمد سامي يمد فترة الراحة للاعبي سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«المحامين»: «صحة دمياط» وافقت على توفير لقاح كورونا لأعضاء النقابة الفرعية

Print
«المحامين»: «صحة دمياط» وافقت على توفير لقاح كورونا لأعضاء النقابة الفرعية «المحامين»: «صحة دمياط» وافقت على توفير لقاح كورونا لأعضاء النقابة الفرعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، مخاطبة ياسر أبوهندية، نقيب محامين دمياط، الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتوفير مصل المستجد للمحامين من أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح نقيب الفرعية في خطابه إلى وكيل الوزارة، الثلاثاء، أن «المحامون يتعرضون يوميا لخطر الإصابة بالفيروس لكثرة الاختلاط بالمحاكم والنيابات والأقسام، مطالبا بالموافقة على تطعيمهم وتوفير اللقاح للحصول عليه داخل النقابة الفرعية، أسوة بالقضاة، وموظفي المحاكم».

وقال محمد صلاح الدين، الأمين العام المساعد للنقابة الفرعية، إنه «تم الموافقة على توفير اللقاح، على أن يتم تحديد موعد خلال أيام لأخذه داخل مقر النقابة الفرعية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، مطالبًا الراغبين بأخذ اللقاح التسجيل عبر الموقع المخصص من وزارة الصحة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد