تحذير برلماني من «بيزنس الجامعات الوهمية» ومطالبة بتشديد الرقابة

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تقدم النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمى، بشأن الجامعات الوهمية التي تمنح شهادات غير معتمد بها في بعض الدول.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في طلبه، الثلاثاء، أن «هناك عددا من الجامعات الوهمية التي تستغل فترة التقديم، تبدأ عقب ظهور نتائج الثانوية العامة الترويج لنفسها وبعضها لا يشترط سوى بعض الإجراءات الميسرة في خطوة على غرار «السم في العسل» التخفيف على أولياء الأمور والطلاب ومن هذا المنطلق تستقطب الكثير من الطلاب وفى حقيقة الأمر هذه الكيانات الوهمية تمثل خطرا على العملية التعليمية وتؤثر على مستقبل الطلاب».

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن «هذه الجامعات تمنح شهادات مزيفة ووهمية بتقديرات عالية جدا وذلك لضمان الحصول على مزيد من الطلاب خلال الأعوام المقبلة، كما أن شهاداتها غير معترف بها في العديد من الدول، ولهذا على جميع الطلاب تحرى الدقة قبل التقديم وعدم التعامل نهائيا مع هذه الجامعات».

وطالب عضو البرلمان «وزارة التعليم العالى بإصدار نشرات عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بأسماء الجامعات المعتمدة وكذلك المعاهد، وما دون ذلك فهو خارج المنظومة الرسمية، بالإضافة لتشديد الرقابة على هذه الكيانات التي تعمل خارج المنظومة الرسمية للدولة وغلقها جميعا والتحذير المستمر للحفاظ على الطلاب من الوقوع فريسة لهؤلاء الخارجين على القانون».