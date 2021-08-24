سكرتير عام محافظة الفيوم يقود حملة لمتابعة تطبيق إجراءات كورونا بسنورس (صور)

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قاد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، مساء الإثنين، حملة مكبرة بمركز ومدينة سنورس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، ومتابعة رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة السير والمارة، وذلك بحضور المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الحملة شملت مدينة سنورس وعدد من القري التابعة للمركز، وأسفرت عن رفع 75 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين بحرم الطريق العام، بالإضافة إلي غلق مقهي لمخالفته الإجراءات الإحترازية وتقديم الشيشة لرواده، كما تم تحرير عدد 10 محاضر لمواطنين لعدم إرتداء الكمامة.

وأضاف أن سكرتير عام المحافظة، تفقد أيضاً سير العمل بأحد المراكز المتنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا، أمام مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات لتسهيل حصول المواطنين على اللقاح، حرصاً على صحتهم، وحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس، مما يسهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

وكشف المتحدث الرسمي عن أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بالمتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، بكافة المراكز والمدن والقري، فضلاً عن متابعة رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة، وكذا رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.