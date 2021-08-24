«محامين المنيا» توقع بروتوكولًا مع مؤسسة تعليمية لتدريب أعضائها

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أعلنت نقابة محامين المنيا، الثلاثاء، توقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة وأكاديمية الشروق للتنمية الشاملة، لتدريب أعضاء الجمعية العمومية من المحامين وأسرهم، على العديد من الفنون والمهارات بتخفيضات تصل لـ50% على الكورسات، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي، ورعاية علاء حسن، نقيب الفرعية.

وأوضحت النقابة في إعلانها الذي نشرته الصفحة الرسمية للنقابة العامة للمحامين بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء، إنه بموجب البرتوكول يتاح للمحامين، وأسرهم التدريب على تنمية بشرية ومهارات الاتصال والتواصل والتفاوض، والتحكيم الدولي، والتدريبات المهنية، والإسعافات الأولية، والعلوم الطبية، والمساحة والخرائط.

وأضاف الإعلان أنه «يقدم المركز دورات تدريبية للمحامين في اللغة الانجليزية، بسعر 70 جنيه لكورس 30 ساعة، و100 جنيه للدورة التدريبية على برامج office، ويقدم المركز شهادة تدريبية باجتياز الدورة، وتكون معتمدة منه ومن النقابة».