رسائل العائدون من افغانستان للرئيس السيسى

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بمشاركة عدد من القطاعات العسكرية.. اختتام بطولتي الرماية العملية والنخبة للأطباق
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:54 مساءً
رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
«رخصة الإنجاب».. دعوة جديدة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
مستشار الرئيس للصحة يكشف مصير كورونا في نهاية 2021 (فيديو)
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
أمن الأقصر ينجح في إعادة طفل إلى منزله بعد تغيبه يومين
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
«التنمية المحلية» يكشف شروط تقنين السايس
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
رسميًا موعد انتخابات نادي الزمالك ومواعيد فتح باب الترشح
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
أشرف صبحي يتابع سير بطولة العالم للدرجات بعد الحادث
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
ألمانيا وكندا تحصدان الذهب في سباقات المطاردة والاسكراتش ببطولة العالم الدراجات
-
الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
أحمد سامي يمد فترة الراحة للاعبي سموحة
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:16 مساءً
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