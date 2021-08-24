دعوي زيادة نفقة: طليقي جزار وقاللي هدبحك زي الخرفان لو ما إتنازلتيش عن القضية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

محضر إثبات حالة أرفقته زوجة وأم لطفلين بأوراق دعوي النفقة التي أقامتها ضد طليقها أكدت فيه تهديده لها بالقتل إذا لم تتنازل عن دعواها، وقالت أمام المحكمة أن تهديداته كانت على مرأي ومسمع من جيرانها وأسرتها وطلبت من المحكمة إثباته في ملف دعواها التي تنظرها.

«لو ما إتنازلتيش عن قضية النفقة هدبحك زي الخرفان اللي بدبحها في السلخانة» هذا التهديد هو ما أثبتته الزوجة مقيمة الدعوي في محضر الشرطة الذي حررته ضد طليقها «الجزار» وأرفقه دفاعها بدعوي النفقة التي أقامتها امام محكمة الأسرة بالجيزة، وطلبت فيها زيادة نفقة طفليها بمبلغ 1000 جنيه لكل منهما.

قالت الزوجة في دعواها أنها أقامت دعوتها بعد طلاقها من زوجها بسبب بخله وسوء معاملته لها، إمتنع عن دفع نفقات طفليه لأكثر من 5 أشهر, وكان يتهرب من النفقة في كل مرة تطلبها منه ما جعلها تلجأ لمحكمة الأسرة للحصول على نفقة طفليها. وبعد مرور 3 سنوات على صدور حكم لها بإلزامه بدفع نفقة شهرية لكل طفل قدرها 1500 جنيه, طالبته بزيادة النفقة بسبب غلاء المعيشة وزيادة إحتياجات طفليها خاصة التعليمية رفض وسبها وطردها من المحل الخاص به أمام العمال.

وعندما أقامت المدعية دعوي جديدة بزيادة النفقة أمام المحكمة فوجئت وقد حضر إلى منزل أسرتها ويتشاجر معها ويهددها بــ «الذبح زي الخرفان» إذا لم تتنازل عن دعواها، الأمر الذي دفعها لتحرير محضر بالواقعة ضده. وأمام المحكمة أرفق محاميها هذا المحضر الذي تضمن شهادة بعض الجيران إلى جانب أفراد أسرتها بتهديدات والد طفليها.