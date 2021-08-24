تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة فى الأسبوع الـ33 للدوري الممتاز

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مهمة جديدة تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، عندما يلاقى الجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.
وخاض فريق الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة عصر أمس، الاثنين، قبل التوجه للغردقة لخوض مباراة الليلة بملعب الجونة.
وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي، فى حراسة المرمى وأمامه أكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات ومحمود "كهربا" وصلاح محسن (محمد شريف).
ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».
وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة، وفي حال فوز الزمالك على الإنتاج الحربي سيحسم الأبيض التتويج بلقب الدوري، الغائب منذ موسم 2014 – 2015.