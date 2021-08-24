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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة فى الأسبوع الـ33 للدوري الممتاز

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة فى الأسبوع الـ33 للدوري الممتاز تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة فى الأسبوع الـ33 للدوري الممتاز

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مهمة جديدة تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، عندما يلاقى الجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.
وخاض فريق الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة عصر أمس، الاثنين، قبل التوجه للغردقة لخوض مباراة الليلة بملعب الجونة.

وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي، فى حراسة المرمى وأمامه أكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات ومحمود "كهربا" وصلاح محسن (محمد شريف).

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: « المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة، وفي حال فوز الزمالك على الإنتاج الحربي سيحسم الأبيض التتويج بلقب الدوري، الغائب منذ موسم 2014 – 2015.

المصرى اليوم

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