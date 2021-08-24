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نشر الفنان نيقولا معوض على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الإعلان الأول لمسلسل «عالحلوة والمرة» والمقرر إطلاقه يوم 29 أغسطس على قناة «MBC 4».

المسلسل هو النسخة العربية من المسلسل التركي «في السراء والضراء»، سيناريو وحوار مي حايك ولبنى مشلح ومن إخراج فكرت قاضي.

وكشف الإعلان عن ظهور نيقولا معوض ببدلةٍ ناصعة البياض في حفل زفافه، يسير وسط صفين من شخصيات المسلسل المدعوين للحفل وجميعهم يرتدي رداءً أبيض، حتى يصل إلى المنصة حيث تنتظره حبيبته، ووسط تصفيقً حار يتوقف الجميع بعد ظهور امرأة برداءٍ أحمر تقف خلفهما.

ويشارك «نيقولا» في بطولة المسلسل الفنانون دانا مارديني وباميلا الكيك وجو طراد، وكارمن لبس وسلمى المصري ومحمد خير الجراح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول ريان الذي يصل إلى لبنان بعد 5 سنوات عاشها في لندن لكي يتزوج، ولكن تظهر مفاجأة من الماضي تعكر صفو هذا الزواج كثيرا.

وينتظر «نيقولا» إطلاق فيلمه السينمائي المصري الأول «ماكو» بدايةً من 1 سبتمبر في دور العرض المصرية والعربية، والذي تم تصوير معظم مشاهده تحت الماء وتدور حول ٨ أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة سالم اكسبريس.

وقد انتهى نيقولا مؤخرًا من تصوير دوره في الفيلم الأميركي للمخرج الكبير لجورج ميلر، الحائز على أوسكار، والذي قدم الكثير من الأفلام المهمة مثل Mad Max وThe Witches of Eastwick وHappy Feet.

ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم ومن المقرر عرضه في 2022، كما انتهى أيضًا من تصوير الفيلم الأمريكي «His Only Son» في الولايات المتحدة، وينتظر إطلاقه قريبًا.