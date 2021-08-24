غلق وتشميع ٧ مراكز للدروس الخصوصية في الشرقية

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واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية، لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا ،وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، من غلق ٥ مراكز للدروس بالمدينة بمنطقة شارع الدروس والشوارع الفرعية منه.

وفي سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بغلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بحي المغازي بالمدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها، والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.