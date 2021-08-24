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أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس الأعلى للقضاء على طلب المستشار النائب العام بنقل 11 قاضية بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وأعربت النائبة في بيان، الثلاثاء، عن ثقتها التامة في قدرة وكفاءة القاضيات المصريات للعمل داخل النيابة العامة، وأن المرأة المصرية في جميع المناصب والمواقع القيادية التي حظيت بها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت على مستوى المسئولية وحققت نجاحات كبيرة وملموسة شهد بها الجميع.

ووجهت النائبة، التهنئة للقاضيات بعد هذا القرار الذي جاء تنفيذا لرؤية الرئيس السيسي، وأن القضاء المصري الشامخ سيظل السند والدعم لكل من يلجأ إليه لإنصافه، وقالت: «التحية للقضاة والقاضيات على دورهم الكبير في الانتصار للدستور والقانون».

كان المستشار النائب العام قد تقدم بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة.