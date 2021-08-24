أخبار عاجلة

بمشاركة عدد من القطاعات العسكرية.. اختتام بطولتي الرماية العملية والنخبة للأطباق -
رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية -
«رخصة الإنجاب».. دعوة جديدة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو) -
مستشار الرئيس للصحة يكشف مصير كورونا في نهاية 2021 (فيديو) -
أمن الأقصر ينجح في إعادة طفل إلى منزله بعد تغيبه يومين -
«التنمية المحلية» يكشف شروط تقنين السايس -
رسميًا موعد انتخابات نادي الزمالك ومواعيد فتح باب الترشح -
أشرف صبحي يتابع سير بطولة العالم للدرجات بعد الحادث -
ألمانيا وكندا تحصدان الذهب في سباقات المطاردة والاسكراتش ببطولة العالم الدراجات -
أحمد سامي يمد فترة الراحة للاعبي سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نائبة تُشيد بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة: «رؤية »

Print
نائبة تُشيد بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة: «رؤية السيسي» نائبة تُشيد بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة: «رؤية »

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس الأعلى للقضاء على طلب المستشار النائب العام بنقل 11 قاضية بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وأعربت النائبة في بيان، الثلاثاء، عن ثقتها التامة في قدرة وكفاءة القاضيات المصريات للعمل داخل النيابة العامة، وأن المرأة المصرية في جميع المناصب والمواقع القيادية التي حظيت بها في عهد الرئيس عبدالفتاح كانت على مستوى المسئولية وحققت نجاحات كبيرة وملموسة شهد بها الجميع.

ووجهت النائبة، التهنئة للقاضيات بعد هذا القرار الذي جاء تنفيذا لرؤية الرئيس السيسي، وأن القضاء المصري الشامخ سيظل السند والدعم لكل من يلجأ إليه لإنصافه، وقالت: «التحية للقضاة والقاضيات على دورهم الكبير في الانتصار للدستور والقانون».

كان المستشار النائب العام قد تقدم بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

السيسي يبحث مع محمود عباس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

السيسي يبحث مع محمود عباس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

جلسة مباحثات ثنائية بين السيسي وعباس أبومازن في الاتحادية

جلسة مباحثات ثنائية بين السيسي وعباس أبومازن في الاتحادية