مدير الديكور والجرافيك بـ«الآثار»: الفن التشكيلى «مظلوم» (صور)

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قالت الفنانة التشكيلية داليا ناجح، مدير إدارة الديكور والجرافيك في وزارة السياحة والآثار، إن الفن التشكيلى في مصر مظلوم، ولم ينل الاهتمام الكافي حتى الان، وان كانت الدولة بدأت تولى اهتمام بالفنون بشكل عام لترجمة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفنون كونها تساهم في تشكيل وجدان الامة.

وأوضحت «داليا» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن بالدور الهام الذي يقدمه الفن والدراما والمبدعين في تعميق الوعي بالأعمال الدينية والتعليم والحفاظ على مياه النيل والحفاظ على العادات والتقاليد والتى ذهب ولم تعد، مؤكدة أن الفن يمكن أن يلعب دور إيجابي في ترسيخ تلك المفاهيم، مشيرة إلى إلى أن الرئيس داعم للفن والدراما بشكل عام.

وأشارت إلى أنها تقيم معرضها الحالى تحت عنوان «شخبطة» بقاعة زياد بكير في دار الأوبرا المصرية، حيث يضم 50 لوحة فنية تضم كافة أنواع الفن التشكيلى في مصر، بينها الفن التعبيري والتجريدي الواقعي والرمزي، ويناقش معظم المجالات الحياتية والتأكيد على القيم والمبادئ في المجتمع المصرى، حيث يستمر المعرض حتى 28 أغسطس الجارى وشارك في افتتاحه شخصيات دبلوماسية وفنية وتنفيذية فضلاً عن فنانين وأدباء وكتاب.

وأوضحت أن الفن التشكيلى يعبر عن الحالة الانسانية، مشيرة إلى أنه لم يحظى بقدر كاف من الدعم حتى الان وانه لازال مظلوماً بين الفنون وان كان بدأ يتم وضعه على الطريق الصحيح، مؤكدة أنه لا يزال في حاجة ماسة إلى الدعم الكافى لإظهاره على الساحة.

وعن مستقبل الفن التشكيلي في مصر، قالت «داليا»، أنها متفائلة بتوجه الدولة ممثلة في رأسها الرئيس السيسى بتوجيه الدعم إلى الفن، مشددة على ضرورة تنظيم معارض فنية عالمية في الخارج ليتم بيع اللوحات الخاصة بالفنانين التشكيليين في مزادات عالمية بحيث يتم تخصيص نسبة من عائداتها للوزارة المعنية ونسبة للفنان صاحب اللوحات لتنمية مواردها من ناحية وتحقيق مصدر رزق للفنانين.

وكشفت عن نيتها لتأسيس أكاديمية «ديدا أرت» في الاسكندرية، تختص بالفنون التشكيلية، تقوم من خلالها عمل كورسات لتعليم الأطفال والنشء وتنمية الفن التشكيلى لديهم وتحفيزهم لتعلمه، فضلاً عن تنظيم معارض جماعية ومن ينجح سيتم تنظيم مزادات لبيع لوحاتهم لخلق دخل مادى ثابت لدعم غير القادرين للاستفادة من لوحاتهم.

مدير الديكور والجرافيك بـ"الآثار": الفن التشكيلى فى مصر "مظلوم" .. وأسعى لتأسيس أكاديمية لتوعية النشء وتنظيم معارض فنية (صور)

مدير الديكور والجرافيك بـ"الآثار": الفن التشكيلى فى مصر "مظلوم" .. وأسعى لتأسيس أكاديمية لتوعية النشء وتنظيم معارض فنية (صور)

مدير الديكور والجرافيك بـ"الآثار": الفن التشكيلى فى مصر "مظلوم" .. وأسعى لتأسيس أكاديمية لتوعية النشء وتنظيم معارض فنية (صور)

مدير الديكور والجرافيك بـ"الآثار": الفن التشكيلى فى مصر "مظلوم" .. وأسعى لتأسيس أكاديمية لتوعية النشء وتنظيم معارض فنية (صور)