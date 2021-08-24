اتفاق سوداني أممي بسحب قوات حفظ السلام الإثيوبية من أبيي خلال 3 أشهر

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عقدت دكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، مساء الإثنين، اجتماعًا افتراضيًا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الافريقي بارفيت انيانقا، بمشاركة وكيل الأمين العام لحفظ السلام التابع للامم المتحدة جان بيير لاكروا ووكيل الأمين العام للدعم التشغيلي اتول كاري.

وذكرت وكالة الانباء السودانية أن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع في منطقة أبيي وقوة الامم المتحدة الأمنية المؤقتة (يونيسفا) في أبيي، حيث تم الإتفاق على سحب المكون الأثيوبي من القوة المؤقتة الأمنية في أبيي خلال الثلاثة أشهر المقبلة بناءً على طلب السودان.

من جانبه، ثمّن المبعوث الأممي للقرن الافريقي الدور الذي تلعبه حكومة السودان في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدول برفقة وزراء حكومته إلى جوبا لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين .

وأكد بارفيت انيانقا دعم الأمم المتحدة لجهود السودان في الإستقرار في دول القرن الأفريقي بوصفه رئيس الدورة الحالية للايقاد، فيما رحبت وزيرة الخارجية السودانية بإستجابة الأمم المتحدة وتفهمها لطلب السودان القاضي بإستبدال القوات الأثيوبية بقوات من دول أخرى للمساهمة في حفظ السلام، وأشارت إلى أن السودان يتطلع إلى الإستمرار في تعزيز العلاقات مع دولة جنوب السودان للاستفادة من إمكانيات البلدين.

وتعهدت الوزيرة بتسهيل خروج سلس للقوات الأثيوبية من أبيي واستقبال قوات أخرى من الدول المساهمة، كما تعهدت الوزيرة بإزالة كافة العقبات التي تواجه الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود للقيام بمهامها ودورها المطلوب.