محمد صبحي يسجل 10 أغان لمسرحيته «نجوم الظهر» (صور)

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انتهي النجم محمد صبحي من تسجيل 10 أغان من مسرحيته «نجوم الظهر»، شارك في غنائها كل نجوم العرض المسرحي الذي تقرر افتتاحه في شهر سبتمبر المقبل على مسرح «محمد صبحي» بمدينة سنبل، والأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ومهندس الصوت محمد جوده، وتم تسجيل الأغاني باستديو التكامل.

- صورة أرشيفية

محمد صبحي خلال تسجيل الأغاني

محمد صبحي خلال تسجيل الأغاني

محمد صبحي خلال تسجيل الأغاني

«نجوم الظهر» يشارك فيها 30 ممثل وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راق، والمسرحية يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم ازياء مريام عدلي ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته «استديو الممثل» هم سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبوهيبة.

محمد صبحي خلال تسجيل الأغاني

يذكر أن محمد صبحي قدم مؤخرا 3 مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي مسرحية «خيبتنا» ومسرحية «غزل البنات» ومسرحية «النحلة والدبور» التي تناول خلالهما قضايا مطروحة على الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية «النحلة والدبور» آخر مسرحياته.