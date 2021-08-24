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تعاون بين "صحة الطائف" و"بلدية القريع" لإطلاق مركز اللقاح‎‎

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تعاون بين "صحة الطائف" و"بلدية القريع" لإطلاق مركز اللقاح‎‎ تعاون بين "صحة الطائف" و"بلدية القريع" لإطلاق مركز اللقاح‎‎
لتقديم التطعيمات اللازمة ضد "كورونا" خاصة للطلاب والطالبات

تعاون بين

وقّع مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني ورئيس بلدية القريع بني مالك عتيق بن ناحي الجعيد، اتفاقية شراكة بين الجهتين، في إطار تكامل الجهود لخدمة المجتمع؛ حيث قدمت بلدية القريع بني مالك مقرًّا لمركز اللقاح.

وأعرب مدير المشاركة المجتمعية بصحة الطائف عبدالرحيم أحمد المالكي، عن شكره وتقديره لرئيس بلدية القريع بني مالك على هذه المبادرة المتميزة التي أسهمت في تشغيل مركز اللقاح لخدمة سكان بني مالك وما حولها، وتذليل كل الصعاب وتجنيد المكان كمركز طبي؛ لافتًا إلى أنه تم تجهيز المبنى بكل التجهيزات اللازمة؛ موضحًا أن هذا التكامل يؤكد عمل الجهات ذات العلاقة بروح الفريق الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن المكان يتسم بموقعه الاستراتيجي، ويمكن الوصول إليه بكل سهولة.

وقام مستشفى القريع بتزويد المركز بالمتطلبات اللازمة ليكون مقرًّا نموذجيًّا يقدم التطعيمات اللازمة ضد "كورونا"؛ خاصة للطلاب والطالبات، كون التطعيم أصبح إلزاميًّا للدخول إلى المدارس، ويستهدف المركز مع انطلاقته هذه الفئة لمواكبة العام الدراسي، وخدمة الطلاب في النطاق الذي يغطيه المستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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