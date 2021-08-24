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«التنمية المحلية» يكشف شروط تقنين السايس
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
رسميًا موعد انتخابات نادي الزمالك ومواعيد فتح باب الترشح
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
أشرف صبحي يتابع سير بطولة العالم للدرجات بعد الحادث
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
ألمانيا وكندا تحصدان الذهب في سباقات المطاردة والاسكراتش ببطولة العالم الدراجات
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
أحمد سامي يمد فترة الراحة للاعبي سموحة
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
الرئيس محمود عباس يقلّد الفنانة المصرية صابرين أعلى وسام ثقافي في فلسطين
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي تناول أبرز المستجدات في المنطقة
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:40 مساءً
البحرين تدين إطلاق ميليشيا "الحوثي "طائرة مسيَّرة تجاه مدينة خميس مشيط
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:40 مساءً
أمريكا تمنع رحلات «فيرجن جلاكتيك للفضاء» لحين انتهاء تحقيق في انحراف عن المسار
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:34 مساءً
السعودية تسعى لزراعة 50 مليار شجرة باستضافة مبادرتين لمواجهة التغير المناخي
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:34 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الكاظمي يعلن عن عملية أمنية بقضاء الطارمية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 12:42 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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