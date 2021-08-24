أخبار عاجلة

«التنمية المحلية» يكشف شروط تقنين السايس -
رسميًا موعد انتخابات نادي الزمالك ومواعيد فتح باب الترشح -
أشرف صبحي يتابع سير بطولة العالم للدرجات بعد الحادث -
ألمانيا وكندا تحصدان الذهب في سباقات المطاردة والاسكراتش ببطولة العالم الدراجات -
أحمد سامي يمد فترة الراحة للاعبي سموحة -
الرئيس محمود عباس يقلّد الفنانة المصرية صابرين أعلى وسام ثقافي في فلسطين -
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي تناول أبرز المستجدات في المنطقة -
البحرين تدين إطلاق ميليشيا "الحوثي "طائرة مسيَّرة تجاه مدينة خميس مشيط -
أمريكا تمنع رحلات «فيرجن جلاكتيك للفضاء» لحين انتهاء تحقيق في انحراف عن المسار -
السعودية تسعى لزراعة 50 مليار شجرة باستضافة مبادرتين لمواجهة التغير المناخي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

سرقة محل بويات تقود الأمن لضبط لص المساكن والمحال التجارية بالقاهرة

Print
سرقة محل بويات تقود الأمن لضبط لص المساكن والمحال التجارية بالقاهرة سرقة محل بويات تقود الأمن لضبط لص المساكن والمحال التجارية بالقاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، الثلاثاء، أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المساكن والمحال التجارية، وارتكابه 3 وقائع سرقات من بينها سرقة محل بويات بمدينة الشروق.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مهندس وصاحب محل بويات بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل المحل ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة «عاطل» مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط على الباب، وأقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المتاجر والمساكن بذات الأسلوب، وأنه ارتكب واقعتي سرقة مسكن بأسلوب «المفتاح المصطنع».

وتم بإرشاده داخل مسكنه ضبط مبلغ مالي و«هيلتي» من متحصلات نشاطه الإجرامي، ووتبين إنفاقه جزء من المبالغ المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية

رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية

«رخصة الإنجاب».. دعوة جديدة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

«رخصة الإنجاب».. دعوة جديدة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

مستشار الرئيس للصحة يكشف مصير كورونا في نهاية 2021 (فيديو)

مستشار الرئيس للصحة يكشف مصير كورونا في نهاية 2021 (فيديو)

أمن الأقصر ينجح في إعادة طفل إلى منزله بعد تغيبه يومين

أمن الأقصر ينجح في إعادة طفل إلى منزله بعد تغيبه يومين