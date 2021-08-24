سرقة محل بويات تقود الأمن لضبط لص المساكن والمحال التجارية بالقاهرة

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ضبطت أجهزة الأمن، الثلاثاء، أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المساكن والمحال التجارية، وارتكابه 3 وقائع سرقات من بينها سرقة محل بويات بمدينة الشروق.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مهندس وصاحب محل بويات بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل المحل ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة «عاطل» مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط على الباب، وأقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المتاجر والمساكن بذات الأسلوب، وأنه ارتكب واقعتي سرقة مسكن بأسلوب «المفتاح المصطنع».

وتم بإرشاده داخل مسكنه ضبط مبلغ مالي و«هيلتي» من متحصلات نشاطه الإجرامي، ووتبين إنفاقه جزء من المبالغ المستولى عليها على متطلباته الشخصية.