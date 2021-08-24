بدء محاكمة المتهمين بقتل نجلاء شهيدة الغدر في البحيرة

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تنظر الدائرة 35 جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد سكيكر، رئيس الدائرة، يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجلاء نعمة الله بدوي، شهيدة غدر الأصحاب، والتى دبرت صديقتها نورهان لقتلها بالإشتراك مع شخصين آخرين أحدهما قاصر، ويواجه المتهمون في القضية تهمة القتل العمد.

وحملت قضية قتل الشهيدة نجلاء نعمة الله، عملها في عيادة طبيب العيون في مول تجاري بمدينة كفر الدوار رقم 10981 لسنة 2021 جنايات قسم كفر الدوار، وتم قيدها برقم 962 لسنة 2021 جنايات نيابة شمال دمنهور الكلية.

وقررت هيئة الدفاع عن المجني عليها عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل لشرح ملابسات القضية.

وأصدر النائب العام بيانًا بخصوص واقعة إحالة المتهمين بقتل نجلاء نعمة الله بدوي، الشهيرة بشهيدة الغدر بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة إلى محكمة الجنايات، احتوي البيان على ملابسات القضية بالكامل، وأوضح أن المتهمة كانت تدبرمع شريكها المتهم الثاني لارتكاب الجريمة منذ شهر يونيو الماضي قبل شهرين من موقع الحادث، وأنها كانت تحمل في قلبها كم كبير من الغل والحقد والكراهية، رغبة أن تاخذ مكانها قدر الإمكان، على الرغم من أنهاتربطها بها صداقة استمرت 4 سنوات.

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وأحال النائب العام المتهمة نورهان وشريكيها وهما شخص بالغ وطفل محبوسين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

التحقيقات: نورهان اتفقت على قتل صديقتها نجلاء قبل شهرين من الجريمة

وأوضح بيان النائب العام أن المتهمين يوم الجريمة اعدوا لارتكاب جريمتهم أقراص منومة واسلحة بيضاء، وأن المتهمة نورهان استغلت صداقتها بالمجنى عليها، وطلبت مقابلتها، وبعد أن اختلت بها في العيادة محل عمل المجني عليها، كمم أحدهما فمها، وضربها رأسها، بينما أطبق الآخر على عنقها، وأخذت المتهمة نورهان تكيل الركلات إلى رأس صديقتها نجلاء شهيدة حتى فاضت روحها، ثم انهالت عليها بالطعنات من سلاح أبيض، بقصد ازهاق روحها.

النيابة العامة: الحقد والغيرة سبب قتل نجلاء شهيدة كفر الدوار

وكشف بيان النائب العام أن تميز نجلاء في العمل، وحدوث خلافات جعل المتهمة تنوي التخلص من نجلاء في شهر يونيو وأوهمت أحد المتهمين بوجود مبالغ مالية مع المجني عليها، ووأعطته صورتها ليعرف شكلها، وقام بمراقبتها واتصلت المتهمة نورهان بالمجنى عليها نجلاء التي تربطها بها صداقة منذ 4 سنوات، وعندما دخلت العيادة دست لها الأقراص المنومة في المشروب، ولما لم تتناوله استدعت المتهمين خلسة من هاتفها المحمول، فقاموا بقتهاوسرقة أموال ومتعلقات المجنى عليها، ثم حاولوا إخفاء آثار الجريمة.

بيان النيابة: المتهمين حاولوا اتلاف كاميرات المراقبة لإخفاء جريمة قتل شهيدة غدر الأصحاب

وأشار بيان النائب العام إلى أن المتهمين قطعوا أسلاك كاميرات المراقبة بعد اعتقادهم بأنها لم تسجل الجريمة، ولكن اتضح أن الكاميرات قبل اتلاف أجزاة منها سجلت بعض المقاطع التي تبين دخول المتهمين العيادة التي جرت فيها وقائع الجريمة وكيفية إرتكابها، وأثبتت التحقيقات وجود محادثات نصية بين المتهمة نورهان والمتهم الثانى توضح الإتفاق على ارتكاب الجريمة قبل شهرين.

شغلت قضية مقتل الشهيدة نجلاء نعمة الله بدوي، المعروفة إعلاميًا باسم شهيدة الغدر، اهتمامات المصريين والرأي العام في مصر وعدد من الدول العربية، واحتلت الجريمة أهم الأخبار وتصدرت أخبار الحوداث بسبب دوافع القتل من صديقة على علاقة طيبة بالقتيلة.

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