اعتاد مشاهدة الأفلام الإباحية وتقليدها.. اعترافات ربة منزل بقتل زوجها في إمبابة

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كشفت التحقيقات في مقتل موظف على يد زوجته بمنطقة إمبابة أن المتهمة تخلصت من زوجها وفصلت رأسه عن جسده لرغبته المستمرة في إقامة علاقة جنسية شاذة، وقررت النيابة العامة العامة إحالتها إلى محكمة الجنايات.

وقالت المتهمة في التحقيقات إنها استغلت استغراق زوجها في النوم، ودخلت المطبخ وأخذت سكين وضربته 5 طعنات في البطن حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم فصلت رأسه عن جسده، مشيرة إلى أن الزوج كان يشاهد الأفلام الإباحية ويطلب منها تقليد الأوضاع الشاذة والمحرمة، وعندما رفضت كان يتعدى عليها بالضرب.

وأضافت: «قتلته لأنه كان يتمادى في طلباته كل يوم فقطعت جثته إلى أشلاء ولفيته في بطانية ورميتها في صندوق الزبالة، أما الرأس وضعتها في كيس ورميتها بمنطقة أبوالنمرس جنوب الجيزة».

كانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا بالعثور على أشلاء جثة في صندوق قمامة بمنطقة إمبامة، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وتم تفريغ الكاميرات الموجودة أعلى العقارات بمكان العثور.

- صورة أرشيفية

وتمكن فريق البحث من تحديد هوية المجني عليها وضبطها، وأرشدت عن مكان رأس المجني عليه والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير محضر وإحالتها إلى النيابة العامة.

وبعد أن تسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي للمجنى عليه وتفريغ الكاميرات واعترفات المتهمة، قررت إحالة الزوجة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.