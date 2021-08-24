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ضبط شابين بسوهاج قاما بتجميع أموال المواطنين بالخارج وتحويله بطرق غير شرعية

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ضبط شابين بسوهاج قاما بتجميع أموال المواطنين بالخارج وتحويله بطرق غير شرعية ضبط شابين بسوهاج قاما بتجميع أموال المواطنين بالخارج وتحويله بطرق غير شرعية

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد نشاط (شخصين "شقيقين"، مقيمان بمحافظة سوهاج).

تبين من التحريات قيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما "يعمل بها" وإرسالها للثانى بحوالات على أحد البنوك أوعن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل حصولهم على عمولة فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعـــر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

تم ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت مليون و500 الف جنيه .

المصرى اليوم

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