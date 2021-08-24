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الدفاع المدني يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد.. أمطار والتنبيه "متقدم"

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الدفاع المدني يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد.. أمطار والتنبيه "متقدم" الدفاع المدني يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد.. أمطار والتنبيه "متقدم"
عنوانها فرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تتواصل للمساء

الدفاع المدني يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد.. أمطار والتنبيه

تفاعل الدفاع المدني خلال الساعة الماضية مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد التي جاءت جميعها مبشّرة بالهطولات بمواقع مختلفة، حيث نوّه "المدني" لتنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #عسير يشمل (المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال ألمع، محايل) حتى الساعة 9 مساءً.

واشار الدفاع المدني إلى تنبيه متقدم من الأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #جازان يشمل (أبو عريش، أحد المسارحة، الدرب، الطوال، صامطة، صبيا، ضمد) حتى الساعة 8 مساءً كما نوّه الى تنبيه متقدم عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #جازان يشمل (جازان، فرسان) حتى الساعة 8 مساءً.

وتطرق حساب الدفاع المدني على تويتر، إلى تنبيه متقدّم من المركز الوطني للأرصاد، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #عسير يشمل (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب) حتى الساعة 9 مساءً، وتنبيه متقدم آخر عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #جازان يشمل (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب) حتى الساعة 8 مساءً.

وصدر تنبيه متقدم عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #مكة_المكرّمة يشمل (أضم، العرضيات، ميسان) حتى الساعة 8 مساءً، وتنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #مكة_المكرّمة يشمل (الطائف) حتى الساعة 8 مساءً.

كما صدر تنبيه متقدّم عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، يشمل (الباحة، الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، قلوة، فرعة غامد الزناد) حتى الساعة 8 مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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