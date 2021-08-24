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محافظ التدريب التقني: تشغيل 17 منشأة تدريبية جديدة هذا العام

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محافظ التدريب التقني: تشغيل 17 منشأة تدريبية جديدة هذا العام محافظ التدريب التقني: تشغيل 17 منشأة تدريبية جديدة هذا العام
ستشمل كليات تقنية وكليات وأكاديميات متخصصة ومعاهد

محافظ التدريب التقني: تشغيل 17 منشأة تدريبية جديدة هذا العام

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن تشغيل 17 منشأة تدريبية جديدة للبنين والبنات خلال العام التدريبي الجديد 1443هـ بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن المنشآت الجديدة ستشمل كليات تقنية وكليات وأكاديميات متخصصة ومعاهد، منها (4) أكاديميات سيتم تشغيلها بالشراكة مع قطاع الأعمال، وستقدم هذه المنشآت برامج وتخصصات جديدة للبنين والبنات في عدة مجالات من أبرزها التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والتصميم، والأمن السيبراني، والترفيه، والسياحة، والمجالات المصرفية وغيرها من مجالات واعدة تواكب حاجة سوق العمل الحالي والمستقبلي.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير مشاريعها ومبادراتها للرقي بمستوى كوادرها البشرية، ومناهجها، وبرامجها التدريبية، وكذلك شراكاتها المحلية والعالمية للوصول إلى أعلى مستويات ومعايير الجودة في مجال التدريب؛ بهدف بناء أجيال المستقبل وتسليحهم بالعلم والمعرفة والمهارة ليكونوا سواعد بناء للنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030.

وعن العام التدريبي الجديد والعودة الحضورية للمتدربين والمتدربات وأعضاء الهيئة التدريبية والإدارية؛ ذكر "الفهيد" أن المؤسسة عملت على الاستعداد لهذه المرحلة منذ وقت مبكر واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وستعمل على تنفيذ خطة وقائية ميدانية، والتنسيق مع الجهات المختصة؛ لضمان استئناف الرحلة التدريبية في بيئة صحية وآمنة للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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