بـ5 لغات ..أميرة سليم تبهر جمهور الساحل الشمالي في ختام «أرت مرسانا» (صور)

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تألقت السوبرانة العالمية أميرة سليم بتقديم باقة من أجمل الأغنيات الكلاسيكية على شاطىء العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بصحبة مجموعتها الموسيقية الجديدة على رأسهم الفنان عزيز المصري.

وأبهرت أميرة سليم الحضور بتقديم برنامج غنائي متنوع بـ 5 لغات مختلفة من الأغاني الكلاسيكية منهم فوكاليز رخمانيوف، وأغنية فرنسية من ألحان ميشيل ليجراند بالإضافة إلى أغنيتين انجليزية وإيطالية، بالإضافة إلى تقديمها لأول مرة أغنيات باللغة العربية من الزمن الجميل لتطرب الحضور بروائع سيد درويش وأسمهان وفريد الأطرش، وذلك في ختام السمبوزيوم الفني الخيري «أرت مرسانا» الذي جمع عشرات الرسامين من بلدان مختلفة للرسم ومناقشة الأفكار والخبرات، بالإضافة إلى جمع الأموال للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

أميرة سليم

أميرة سليم

أميرة سليم

أرت مرسانا«هو الأول من نوعه في المنطقة، وتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الثقافة، وجمع»السمبوزيوم«40 رساما من 25 دولة، وبالإضافة إلى الرسالة الإنسانية التي حملها الحدث، فإنه ساعد الفنانين من مدارس وخلفيات مختلفة على الالتقاء في مكان واحد، حيث تبادلوا الأفكار والعمل بشكل مشترك.

يذكر أن السوبرانو العالمية أميرة سليم أميرة سليم تنتمى لعائلة فنية فوالدها الفنان التشكيلى الراحل أحمد فؤاد سليم، ووالدتها عازفة البيانو المصرية العالمية مارسيل، وتخرجت في كونسرفتوار القاهرة، واستكملت دراستها العليا في فرنسا، وقدمت الكثير من الحفلات الغنائية مع مختلف الأوركسترا على معظم المسارح الأوروبية منها فرنسا وانجلترا وإيطاليا.

وأدت السوبرانو أميرة سليم الأدوار الرئيسية في مختلف الأوبرات العالمية، منها «حلاق اشبيلية، شبح الأوبرا، انس الوجود وأجراس الليل»، كما شاركت في أفلام ديزني من خلال النسخة العربية من فيلم «سندريلا» بدور «درية»، وشاركت في فيلم الغزال «بامبي» بأغنية عنوانها «مهما العمر يطول»، كما خطفت القلوب بأدائها الساحر في حادث نقل المومياوات مؤخرا من متحف القاهرة إلى متحف الحضارة.