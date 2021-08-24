تطعيم 10751 من راغبي السفر للخارج ضد كورونا في كفر الشيخ (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أنه حتى اليوم تم تطعيم ١٠٧٥١ مواطن من راغبي السفر للخارج بلقاح جونسون، جاء ذلك متماشيًا مع سياسة الدولة فى التيسير على المواطنين الراغبين فى السفر.

وأوضحت سلام أنه يمكنهم الحجز للتطعيم بلقاح المسافرين عن طريق الموقع الآتي: http://egcovac.mohp.gov.eg ،كما يمكن تعديل التسجيل من حجز عادي لحجز المسافرين عن طريق نفس الموقع أو التواصل مع الخط الساخن ١٥٣٣٥.

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ في تصريحات لها، الثلاثاء، إنه يمكن تقديم الموعد الخاص بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا لمن تلقى الجرعة الأولى بشرط مرور 4 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى من خلال التوجه إلى مركز معلومات مديرية الشؤون الصحية.

وأضافت أنه على المصريين الراغبين في السفر وتلقوا لقاح غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط، أن يقوموا بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي: https://forms.gle/8cPmRNRKNnheWUQb7 موضحين خلالها مكان تلقيهم التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.

جدير بالذكر أن مراكز تلقي اللقاح للمسافرين بلغ 10 مراكز وهم:

١- مكتب صحة سيدى طلحة بكفرالشيخ

٢- مكتب صحة قلين

٣- مكتب صحة سيدى سالم

٤- مكتب صحة دسوق أول

٥- مكتب صحة فوه

٦- مكتب تطعيم المسافرين بمطوبس

٧- المركز الطبي ببيلا

٨- المركز الطبي بالحامول

٩- المركز الطبي ببلطيم

١٠- بالإضافة إلي الفريق المتحرك بمركز شباب كفر الشيخ (بجوار الجمعية الشرعية).

إلى جانب ذلك، هناك ١١ مركزًا خاص بالتطعيم لجميع المواطنين وهم:

١- مستشفى مطوبس المركزي

٢- مستشفى فوه المركزي

٣- مستشفى دسوق العام

٤- مستشفى قلين المركزى

٥- مستشفى سيدى سالم المركزي

٦- المركز الطبي بكفر الشيخ

٧- مستشفى سيدى غازى المركزي

٨- المركز الطبي ببيلا

٩- المركز الطبي بالحامول

١٠- مستشفى برج البرلس المركزي

١١- المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ