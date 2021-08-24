هيئة السياحة تعلن عن "وظائف مميزة" للسعوديين.. تعرف على الشروط المطلوبة

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عبر موقعها الإلكتروني ومنصة "لينكد إن"

كشفت هيئة السياحة السعودية، عن توافر العديد من الوظائف المميزة والمطلوبة للتوظيف الفوري فيها، ونشرت مسميات الوظائف عبر موقعها الإلكتروني وموقع "لينكد إن".. والوظائف هي:

أولًا: مطلوب مدير إدارة شؤون الموظفين.

والشروط كالتالي:

- جمع البيانات اللازمة من الموظفين باستخدام المنهجيات المناسبة.

- إنشاء خطة سنوية لتفاعل الموظفين تُحقق الأهداف المتفق علها مع إدارة الهيئة.

- تنفيذ خطة تفاعل الموظفين السنوية مباشرة ومن خلال الآخرين.

- مراقبة ملاحظات الموظفين وتعديل الخطة حسب الحاجة.

متطلبات الوظيفة:

- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الموارد البشرية.

- خبرة سابقة في قيادة مشاركة الموظفين في مؤسسة ديناميكية.

- درجة البكالوريوس على الأقل.

- القدرة على ممارسة الأعمال باللغة الإنجليزية.

ثانيًا: مدير برنامج "حفاوة"

من خلال هذه الوظيفة ستكون مسؤولًا عن تنفيذ مبادرات برنامج "حفاوة" التي تقوم على ثلاث ركائز: الرعاية والكرم والإتقان.

مسؤوليات الوظيفة:

- إطلاق برنامج "حفاوة" وتوجيهه عبر الكيانات المسؤولة.

- ابتكار مبادرات جديدة للارتقاء بأداء حفاوة من خلال جميع مراحل تجربة السائح.

- تقييم وإدارة تقدم برنامج حفاوة وتأثيرها.

- إدارة تنمية العلاقات اللازمة لتنفيذ وإنجاح البرنامج.

- إدارة ميزانية مبادرات برنامج حفاوة.

متطلبات الوظيفة:

- شهادة بكالوريوس على الأقل.

- ما لا يقل عن 6 سنوات في التسويق أو الاتصالات أو السياحة.

- القدرة على تقديم نتائج رائعة من خلال تحديد الأولويات وإدارة الوقت.

- مهارات إدارة المشاريع والأداء والتغيير.

ثالثًا: مصمم برامج ثلاثية الأبعاد

الوظيفة تختص بإحياء مفاهيم السياحة بصريًّا من خلال تصاميم ثلاثية الأبعاد. ستعمل عن قرب مع مديري المنتجات والمديرين التنفيذيين الذين ينتجون عملًا فنيًّا لاستخدامه في العروض التقديمية والاقتراحات وحالات العمل.

مسؤوليات الوظيفة:

- تصميم الإطار السلكي للبيئات والهياكل والأنشطة الحضرية والطبيعية.

- المساهمة في تحديد مصادر المواد والمشاركة في اختيار الإضاءة والخلفيات.

- المساهمة في تحديد مواضع الكاميرا، الزوايا الرئيسية، وتحديد السرعة وغيرها.

- تصميم وتقديم المنتجات الملموسة مثل الديكور، الأطعمة، المشروبات وغيرها.

متطلبات الوظيفة:

- ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة في الهندسة المعمارية، أو وكالات التصميم، أو الاستشارات، أو العمل الحر، أو تصميم المنتجات.

- ملف يحتوي على مجموعة من الأعمال ذات الصلة مع مراجع حديثة.

رابعًا: مصمم برامج إبداعية

سيكون الموظف مسؤولًا عن استراتيجية التصميم وتصميم البيئة والاتصالات الرسومية وإنتاج المخرجات الفنية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة. ستضع المعايير الفنية للهيئة وتلهم وتوجه الجميع حول مستقبل تجربة السياحة السعودية.

مسؤوليات الوظيفة:

- التوجيه الفني والعملي عبر مجموعة من المشاريع في النمط المرئي والموضوعي والمبادئ وغيرها.

- الإنتاج العملي للسرد القصصي المفاهيمي (القصص المصورة، والرسومات.. إلخ).

- (ملخصات، عرض الأفكار، ملخصات المنتج وغيرها) الإنتاج العملي للعروض التقديمية والإبداعية.

- الإشراف على المواهب الشابة وتوجيهها وتطويرها عبر موضوعات التصميم (النظرية والعملية).

- وضع معايير الإنتاج الإبداعي وسير العمل وضمانها.

- التعاون مع الوكالات والخبراء الخارجيين وتوجيههم.

- تعزيز العمل بطرق إبداعية.

خامسًا: مصمم حضاري

سيكون الموظف مسؤولًا عن التخطيط والتصميم، وتقديم البيئات الواقعية لتعكس إعادة التخيل والتحول والتركيز بشكل خاص على تنشيط السياحة.

مسؤوليات الوظيفة:

- التخطيط وتصميم التخطيط المكاني.

- التخطيط المفاهيمي ووضع البنية التحتية ضمن المفاهيم (الطرق والمباني، المساجد.. إلخ).

- تصميم البيئات الحقيقية الحالية كأساس للتحول المستقبلي.

- تصميم وتقديم بيئات حضارية جديدة لمواقع الحقول الخضراء.

متطلبات الوظيفة:

- شهادة ذات صلة بالتصميم (التصميم الصناعي، التصميم الجرافيكي.. إلخ).

- ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في الهندسة المعمارية أو الوكالات الفنية أو الاستشارات أو العمل المستقل.

- عرض مجموعة من الأعمال ذات الصلة.

سادسًا: مصمم برامج بصرية

سيكون الموظف مسؤولًا عن ترجمة الأفكار إلى جماليات واضحة وملفتة للنظر، تلهم وتؤثر على أصحاب المصلحة، ستقود الأعمال الفنية الإنتاجية عبر تنسيقات الصور الفوتوغرافية والوسائط المختلطة.

مسؤوليات الوظيفة

- رسم نماذج للأفكار والأشخاص والمنتجات والأماكن.

- توضيح ونقل للأفكار والرسومات للعروض التقديمية.

- إنتاج الرسوم البيانية.

- إنتاج المتراكبات الرسومية والمرئيات المعززة والتركيبات.

- تحرير الصور، ومعالجتها، وأسلوبها، وإضفاء الطابع الدرامي عليها.

متطلبات الوظيفة:

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في وكالات فنية، أو الاستشارات، أو العمل المستقل، أو تصميم المنتجات.

- عرض مجموعة من الأعمال ذات الصلة والمراجع الحديثة.

سابعًا: مدير عمليات تجارية

تتطلب هذه الوظيفة قيادة عمليات قسم تجربة الزائر، ويعتبر العمود الفقري لعمليات القسم بأكملها.

مسؤوليات الوظيفة:

- المساعدة على تحديد الأولويات وضمان إتمام جميع أعمال القسم.

- تبسيط الخدمات اللوجستية للقسم.

- إعداد تقارير حول تسليم المبادرة لإدارة مسار القيادة.

- تحديد المخاطر وإعداد وتنفيذ مناهج تخفيف المخاطر اللازمة.

- التأكد من تنفيذ ومتابعة مسار الإصلاح.

- تسهيل ودعم المشاركة مع أصحاب المصلحة؛ لضمان تقديم المبادرات وإزالة أي عوائق لإتمام هذه المبادرات.

- الاتصال بالموردين للوفاء بالتعاقدات والفواتير والمتطلبات التشغيلية ذات الصلة.

- الاتصال بالإدارات التالية بكل ما يخص الإدارة: الخدمات المشتركة، الموارد البشرية، الاستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع.

متطلبات الوظيفة:

- درجة البكالوريوس أو أعلى.

- ست سنوات على الأقل من الخبرة في العمليات التجارية.

يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة تأسست كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030 حسب توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. انضم إلينا للمشاركة في تحقيق الرؤية وخلق أكثر من مليون فرصة عمل في مجال السياحة.