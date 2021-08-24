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.. انطلاق المعرض المصوّر "العلا رحلة عبر الزمن" في برلين

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فيديو.. انطلاق المعرض المصوّر "العلا رحلة عبر الزمن" في برلين .. انطلاق المعرض المصوّر "العلا رحلة عبر الزمن" في برلين
يمنح الزوّار الألمان الفرصة لمشاهدة تاريخ حضارة تعود لآلاف السنين

فيديو.. انطلاق المعرض المصوّر

انطلق أخيراً المعرض الفوتوغرافي "العلا رحلة عبر الزمن" في مدينة برلين الألمانية.

ويقع المعرض في موقع مهم وفريد في برلين، واختارت الهيئة الملكية للعلا، إقامة هذا المعرض لتنشر عبق التاريخ وتروّج للعلا؛ المصنّفة ضمن التراث العالمي، وموقعاً للجذب السياحي.

ويمنح المعرض فرصة للزائرين الألمان لمشاهدة تاريخ حضارة لتعود إلى آلاف السنين من المناظر الخلابة والهندسة المعمارية المميزة والفريدة.

وعبّر عددٌ من زوّار المعرض عن اندهاشهم وإعجابهم لهذه الحضارة الفريدة الواقعة في المملكة العربية ، وأكدوا أنهم ولأول مرة يشاهدون هذه الأبنية الطبيعية ولم يكن أحد يعلم أنه يوجد في المملكة مثل هذه الآثار الرائعة، معبرين عن تمنياتهم لزيارتها في أقرب فرصة.

وأضافوا، هذه اللوحات أظهرت أشياء لم نشاهدها في الغالب ومثيرة للاهتمام وممتعة للغاية مع هذه اللمسة من التاريخ ومع الطبيعة ولم نعرف عنه في ألمانيا وفي أوروبا، فالجميع منبهر ومعجب بموقع "العلا"، ويتمنون زيارة هذه المنطقة الحضارية والتاريخية في أقرب فرصة.

وأكد مصور فوتوغرافي أن العلا عبارة عن متحف ضخم في الهواء الطلق يتيح للسائح الغوص في أعماق تاريخ من الثقافات المختلفة عبر رحلة من ١٥ لوحة مختلفة من المقابر الصخرية المهيبة في الحجر والمصنّفة من ضمن أحد المواقع من التراث العالمي وصخرة الفيل ومقابر الأسود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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