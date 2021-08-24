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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي تناول أبرز المستجدات في المنطقة
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:40 مساءً
البحرين تدين إطلاق ميليشيا "الحوثي "طائرة مسيَّرة تجاه مدينة خميس مشيط
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:40 مساءً
أمريكا تمنع رحلات «فيرجن جلاكتيك للفضاء» لحين انتهاء تحقيق في انحراف عن المسار
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:34 مساءً
السعودية تسعى لزراعة 50 مليار شجرة باستضافة مبادرتين لمواجهة التغير المناخي
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:34 مساءً
البيت الأبيض: المحادثات الروسية الأمريكية حول الأمن السيبراني مستمرة
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:34 مساءً
«سينتكوم» تتولى قيادة القوات الأمريكية في إسرائيل
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:34 مساءً
رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم (34)
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:28 مساءً
التنقيب الأثري بالمملكة.. إنجازات جديدة ثمرة عمل جماعي تكاملي بإشراف هيئة التراث
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
أخضر الشباب يخسر ودية سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
السودان تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
المحروقات الإيرانية إلى لبنان: نهاية الأزمة أم تصعيد لها؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 12:13 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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