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بينهم سيدتين.. القبض على عصابة تقليد وترويج طوابع الدمغات في القاهرة

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بينهم سيدتين.. القبض على عصابة تقليد وترويج طوابع الدمغات في القاهرة بينهم سيدتين.. القبض على عصابة تقليد وترويج طوابع الدمغات في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، الثلاثاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابي ضم شخصا وزوجته، وسيدة ونجلها، تخصص في تقليد طوابع الدمغات وترويجها بالقاهرة والقليوبية، من خلال مكتبة ملك المتهم الأول بمنطقة الساحل بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي في ترويج العديد من طوابع الدمغة المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، مستغلين مكتبة ملكهما بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي في ترويج تلك الدمغات على المواطنين مقابل مبالغ مالية وبيعها على أنها صحيحة بقصد التربح من وراء ذلك النشاط.

بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تمكنت قوة أمنية من ضبطهما، وعثرت القوات بحوزتهما على كمية من الطوابع «فئات مختلفة»، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بترويج الطوابع المقلدة على المواطنين المترددين على المكتبة ملكهما، وأضافا بتحصلهما عليها من خلال إحدى السيدات، ونجلها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهما بمحل إقامتهما وعثر بمسكنهما على كمية من الطوابع «فئات مختلفة»، و3 أجهزة حاسب آلي وطابعة، بفحص الطوابع المضبوطة تبين أنها مصطنعة بالكامل ومقلدة كليًا، وبفحص أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من صور طوابع الدمغات المقلدة المضبوطة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.
وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي.

المصرى اليوم

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