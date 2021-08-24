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20 ألف جنيه مكافأة.. نقيب المحامين يهنئ الأولى على الثانوية العامة: أشعر بسعادة بابنة الزميل الراحل

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20 ألف جنيه مكافأة.. نقيب المحامين يهنئ الأولى على الثانوية العامة: أشعر بسعادة بابنة الزميل الراحل 20 ألف جنيه مكافأة.. نقيب المحامين يهنئ الأولى على الثانوية العامة: أشعر بسعادة بابنة الزميل الراحل

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أرسل رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الإثنين، برقية تهنئة للطالبة عهد مصطفى الشرقاوي، ابنة الراحل مصطفى الشرقاوي، المحامي، لتفوقها وحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة علمي ، ومنحها جائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه، كما تعهد بالتكفل بمصاريفها الدراسية.

وجاء بنص البرقية: «إلى الإبنة العزيزة أمل الشباب في غدٍ مشرق عهد ابنة زميلنا المرحوم مصطفى الشرقاوى، المحامى بالنقض، بهرت بقدرتها الفائقه في أن تنجح على الدوام بتفوق وامتياز، وأن تختم المرحله الثانويه بتبوأ المركز الأول بين كل الناجحين والناجحات الحاصلين على الثانوية العامة قسم رياضة هذا العام» .

وأضاف «عطية» في برقيته: «وإنني إذ أشعر شخصيا بالسعادة الغامرة والفرحة، بإبنة زميلنا المرحوم مصطفى الشرقاوى، المحامى بالنقض، ونجاحها الذي ضربت به مثلا للشباب كله على أثر الجدية والاخلاص في تحقيق النجاح، فإنه يطيب لي أن أهنئها وأشجعها راجيًا أن تتقبل منى أن أنوب عن زميلي المرحوم أبيها المحامي وأن أقدم لها هدية رمزية أبويه 20 ألف جنيه، واعدًا بأن أتبناها وأكفل لها ما تشاء حتي تتخرج بمشيئة الله، وأكرر لها التهنئه وأدعو شباب مصر للاقتداء بها».

ووجهت والدة الطالبة عهد، رسالة لنقيب المحامين عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قالت فيها: «شكرا للأب الحنون نقيب المحامين على تواصله المثمر معنا شكرا لحرصك على سعادة ابنتكم عهد، ممتنة جدا لحضرتك ولطاقم مكتبك المحترم، حقيقة لم أكن أتوقع كل هذا الاهتمام والتقدير، والمفاجآت المبهجة، ولا عزاء لكل من حاول النيل منكم أو تصيد وفبركة لتحقيق مصلحة شخصية، كنا ومازلنا مقدرين جميل صنيعكم».

المصرى اليوم

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