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رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي وتبطين الترع شمال الأقصر

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رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي وتبطين الترع شمال الأقصر رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي وتبطين الترع شمال الأقصر

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تفقد العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، الثلاثاء، عدد من المشروعات القومية الجاري العمل بها بنطاق دائرة المركز للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، حيث تفقد أعمال مشروع الصرف الصحي، فى خط الطرد من محطة الرفع الرئيسية بالزينية بحري حتى مدخل العصارة على مسافة 400 متر، حيث تم الانتهاء من 320 متر تقريبًا، وكذلك أعمال محطة الرفع الرئيسية بالزينية بحري.

كما تفقد «الهواري»، أعمال مشروع تبطين الترع، حيث إنه جاري العمل فى تبطين ترعة ساحل العشي على مسافة 900 متر تقريبًا.

وأشار رئيس مدينة الزينية إلى أن كل أعمال الصرف الصحي وتبطين الترع تسري وفقًا للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع وفقًا للخطة الاستثمارية لهذا العام.

المصرى اليوم

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