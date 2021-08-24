افتتاح الدورة الثانية لـ«القيادة والتأثير» لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها (صور)

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افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، فعاليات الدورة الثانية ( القيادة والتأثير) والذي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، لأعضاء هيئة التدريس من الاساتذة الراغبين بالترشح لمنصب عميد كلية، وتستمر حتى يوم الخميس 26 أغسطس الجارى.

وقال بيان صحفي، إنه يشارك في التدريب كل من الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق بمحاضرة عن التخطيط الاستراتيجي، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق بمحاضرة عن فن القيادة الجامعية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها السابق لشئون التعليم والطلاب السابق بمحاضرة عن التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمحاضرة عن الجوانب المالية والإدارية بالجامعة، والدكتور اشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمحاضرة عن الجوانب القانونية في الجامعات.

وقال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إن الدورة التدريبية تأتي في ضوء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح العمداء وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشيح، حيث يعد حضور هذا البرنامج التدريبي أحد متطلبات التقدم لشغل وظيفة عميد كلية، مشيرا إلى أن الدورة التدريبية يشارك فيها نحو 27 متدرب ويستمر التدريب على مدار 3 أيام بإجمالى 18 ساعة تدريبية.

افتتاح الدورة الثانية ل«القيادة والتأثير» لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها

افتتاح الدورة الثانية ل«القيادة والتأثير» لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها

افتتاح الدورة الثانية ل«القيادة والتأثير» لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها