أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم (34) -
التنقيب الأثري بالمملكة.. إنجازات جديدة ثمرة عمل جماعي تكاملي بإشراف هيئة التراث -
أخضر الشباب يخسر ودية سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف -
السودان تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي -
الاحتلال يفرج عن معتقلة فلسطينية حامل في شهرها التاسع -
"اللعبون": الاكتشاف الأثري الجديد يدل على زمن الهجرات للجزيرة العربية -
هيئة الإعلام المرئي والمسموع توقّع مذكرة تعاون مع "عرب سات" -
أخضر الناشئين يواجه البوسنة والهرسك.. ضمن معسكر سلوفينيا -
متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر -
إزالة 3 منازل وسور على مساحة 950 مترا بجنوب بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

افتتاح الدورة الثانية لـ«القيادة والتأثير» لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها (صور)

Print
افتتاح الدورة الثانية لـ«القيادة والتأثير» لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها (صور) افتتاح الدورة الثانية لـ«القيادة والتأثير» لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، فعاليات الدورة الثانية ( القيادة والتأثير) والذي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، لأعضاء هيئة التدريس من الاساتذة الراغبين بالترشح لمنصب عميد كلية، وتستمر حتى يوم الخميس 26 أغسطس الجارى.

وقال بيان صحفي، إنه يشارك في التدريب كل من الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق بمحاضرة عن التخطيط الاستراتيجي، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق بمحاضرة عن فن القيادة الجامعية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها السابق لشئون التعليم والطلاب السابق بمحاضرة عن التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمحاضرة عن الجوانب المالية والإدارية بالجامعة، والدكتور اشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمحاضرة عن الجوانب القانونية في الجامعات.

وقال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إن الدورة التدريبية تأتي في ضوء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح العمداء وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشيح، حيث يعد حضور هذا البرنامج التدريبي أحد متطلبات التقدم لشغل وظيفة عميد كلية، مشيرا إلى أن الدورة التدريبية يشارك فيها نحو 27 متدرب ويستمر التدريب على مدار 3 أيام بإجمالى 18 ساعة تدريبية.

افتتاح الدورة الثانية ل«القيادة والتأثير» لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها
افتتاح الدورة الثانية ل«القيادة والتأثير» لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها
افتتاح الدورة الثانية ل«القيادة والتأثير» لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها
افتتاح الدورة الثانية ل«القيادة والتأثير» لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أمريكا تمنع رحلات «فيرجن جلاكتيك للفضاء» لحين انتهاء تحقيق في انحراف عن المسار

أمريكا تمنع رحلات «فيرجن جلاكتيك للفضاء» لحين انتهاء تحقيق في انحراف عن المسار

السعودية تسعى لزراعة 50 مليار شجرة باستضافة مبادرتين لمواجهة التغير المناخي

السعودية تسعى لزراعة 50 مليار شجرة باستضافة مبادرتين لمواجهة التغير المناخي

البيت الأبيض: المحادثات الروسية الأمريكية حول الأمن السيبراني مستمرة

البيت الأبيض: المحادثات الروسية الأمريكية حول الأمن السيبراني مستمرة

«سينتكوم» تتولى قيادة القوات الأمريكية في إسرائيل

«سينتكوم» تتولى قيادة القوات الأمريكية في إسرائيل