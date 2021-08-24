إدارة كورنيش النيل بالمنيا تتمكن من تسليم 4 أطفال تائهين لأسرهم

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أعلن اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، انتظام عمل غرفة عمليات ادارة الكورنيش ومتابعة كافة الشكاوى الواردة لادارة الكورنيش والعمل على حلها والمتابعة الدورية لأعمال النظافة بالكورنيش.

حيث تمكنت ادارة عمليات الكورنيش برئاسة محمود طنطاوي مدير إدارة الكورنيش، من العثور على أربعة أطفال تائهين بالكورنيش وتم تسليمهم لأسرهم في نفس اليوم.

كما تابع رئيس مركز المنيا، أعمال النظافة بمقر التطعيم للقاح فيروس كورونا على الكورنيش والعمل على إزالة أي معوقات تعوق استمرار حملات التطعيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية دون تزاحم لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، مع استمرار أعمال النظافة اليومية على كورنيش المنيا وتم تفريغ صناديق القمامة المتواجدة اول بأول وتم استخدام أدوات التطهير والتعقيم في غسيل وتطهير الكورنيش والمشايات والمقاعد والاستراحات من اول نادي الشرطة جنوبا حتي ديوان المحافظة وذلك للارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي لمدينة المنيا.