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السبت المقبل.. بدء الموسم الثاني من «زي القمر» على cbc

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السبت المقبل.. بدء الموسم الثاني من «زي القمر» على cbc السبت المقبل.. بدء الموسم الثاني من «زي القمر» على cbc

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طرحت قناة cbc برومو الموسم الجديد من مسلسل «زي القمر»، الذي من المقرر عرضه بدءا من السبت المقبل 28 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء.

يبدأ الموسم الثاني بحكاية «غالية»، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإخراج عادل، وتقوم ببطولتها الفنانة درة، ومراد مكرم وفراس سعيد وأحمد حلاوة وفرح يوسف.

يذكر أن المسلسل مكوّن من مجموعة من الحكايات، عُرض منه الموسم الأول قبل شهر رمضان الماضي، وضم 3 حكايات، وهي «حتة مني» بطولة الهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام على، و«مش هنفرح بيكي» بطولة جومانا مراد وعباس أبوالحسن وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، و«ست الهوانم» بطولة ليلى علوي ومجدي كامل وإخراج طارق رفعت.

المصرى اليوم

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