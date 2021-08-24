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ضبط صاحب مصنع ملابس بدون ترخيص فى البساتين

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ضبط صاحب مصنع ملابس بدون ترخيص فى البساتين ضبط صاحب مصنع ملابس بدون ترخيص فى البساتين

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تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع ملابس جاهزة في البساتين لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر مُستخدماً علامات تجارية لماركات عالمية «مقلدة» غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (1000 قطعة ملابس منتج نهائى «تحمل إحدى العلامات التجارية»- 1000 قطعة تحت التصنيع- 50 توب قماش بإجمالى 3000 متر- 1500 ملصق مدون عليها علامتين تجاريتين «جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها»).

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

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