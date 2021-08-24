"جمعية النحالين" بمكة تشارك في مهرجان العسل الدولي الثالث عشر بالباحة

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يسهم في تطوير منتج العسل ومحرك مهم لتنمية صناعة النحل في المملكة

تشارك جمعية النحالين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة، في مهرجان العسل الدولي الثالث عشر بمنطقة الباحة، المقام حاليًا خلال الفترة من 13- 28 أغسطس 2021.

وقال رئيس مجلس جمعية النحالين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة خالد بخت: إن الجمعية تشارك في هذا المهرجان الذي يقام سنويًّا، بالعديد من منتجات النحل من العسل، والغذاء الملكي، وصمغ النحل، وحبوب اللقاح، وشمع النحل، والخلايا الحديثة والقديمة؛ عادًّا مهرجان العسل الدولي بالباحة من أهم وأبرز المهرجانات التي تسهم بدرجة كبيرة في تطوير منتج العسل، ومحركًا مهمًّا لتطوير صناعة النحل في المملكة ومنطقة الباحة على وجه الخصوص.

وأكد "المطرفي" أن جمعية النحالين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة، تسعى للريادة العالمية للارتقاء بمهنة النحل، والعمل على تطوير النحال وتحسين سلالات النحل والاهتمام بالنباتات الرحيقية، وإيصال الإنتاج لجودة عالية؛ لافتًا إلى أن الجمعية تهدف إلى تأسيس مصانع ومتاجر لتوفير كل ما يحتاجه النحال.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الوزارة تعمل على تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة، عبر إطلاق مبادرات مع الجهات ذات العلاقة، تُسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية أعلى.

وأضاف الغامدي: تسعى الوزارة بمنطقة مكة المكرمة لتطوير تربية النحل من خلال إقامة الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات والندوات الإرشادية الموجهة لفئة النحالين؛ بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم في المنطقة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع تطبيق الأساليب الإرشادية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل في المحافظات ذات الميزة النسبية في مجال النحل مثل محافظة العرضيات، والذي يتواجد به منحل إرشادي نموذجي تابع للوزارة، وتأمين احتياجاتها من المواد والأدوات النحلية؛ حيث يؤدي عمله الإرشادي المنوط به من تعريف النحالين بالأساليب الحديثة لتربية النحل، وكذلك توزيع النشرات الإرشادية المتعلقة بتربية النحل.

ولفت إلى أن برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" يمكن من خلاله الحصول على الدعم المالي الذي يسهم في نمو نشاط المتخصصين في تربية النحل؛ مما يصب في صالح الإنتاج في النهاية، وتحسين حياة الأفراد.

وبيّن "الغامدي" أن الوزارة وضعت خطة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، تهدف من خلالها لتحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل والمحافظة عليها، وتنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود، وإنتاج العسل والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية وتنظيم استغلالها، وتطوير صناعة النحل وإنتاج العسل، وخلق فرص استثمارية عبر الشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المختصة وغيرها.