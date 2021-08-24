على أحر من الجمر.. أسرة "الشهابي" تحلم بعودته بعد غياب 20 يوماً

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من "مظيلف القنفذة" تابعتهم "سبق" سابقاً.. والمناشدة قائمة والأمل باقٍ

يحدو أسرة المواطن صالح إبراهيم الشهابي؛ بمركز المظيلف- شمال محافظة القنفذة، الأمل، في عودة "الشهابي" على أحر من الجمر؛ ذلك الشاب الذي يعايش العقد الثالث من عمره، وغاب عن أسرته منذ (1442/12/20هـ).

هذا وقد تناولت "سبق"، قضية اختفاء "الشهابي"؛ بمتابعة تحمل مناشدة أسرته لقرّاء ومتابعي الصحيفة للمساعدة على الإبلاغ عند مشاهدته؛ تحت عنوان: ("الشهابي" مفقود بالمظيلف منذ 9 أيام.. وأسرته تُناشد البحث عنه).

ويعاني "الشهابي"؛ اعتلالات نفسية، إضافة إلى معاناته من عرج بسيط بإحدى قدميه؛ حيث ترجو أسرته مَن يتعرّف عليه أو يعرف عنه أيّ شيءٍ أو قد صادفه، إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة أو الاتصال بالرقم الآتي: (0580242760).