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رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم (34)
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:28 مساءً
التنقيب الأثري بالمملكة.. إنجازات جديدة ثمرة عمل جماعي تكاملي بإشراف هيئة التراث
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
أخضر الشباب يخسر ودية سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
السودان تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
الاحتلال يفرج عن معتقلة فلسطينية حامل في شهرها التاسع
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
"اللعبون": الاكتشاف الأثري الجديد يدل على زمن الهجرات للجزيرة العربية
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
هيئة الإعلام المرئي والمسموع توقّع مذكرة تعاون مع "عرب سات"
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
أخضر الناشئين يواجه البوسنة والهرسك.. ضمن معسكر سلوفينيا
-
الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:20 مساءً
إزالة 3 منازل وسور على مساحة 950 مترا بجنوب بورسعيد
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:19 مساءً
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سلالة دلتا الرعب الجديد يظهر فى مصر.. مالاتعرفه عن الفيروس الجديد !!
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 12:02 مساءً
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