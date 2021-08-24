«زراعة الإسكندرية» تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين في «الشيح الجبلي» وتخليق الفار ماو كوفور (صور)

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منحت كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبي، تحت رعاية الدكتور محمد بهى الدين محمد، عميد الكلية، درجة الدكتوارة لـ3 باحثين من منتسبيها والماجستير لباحث رابع، وذلك بأقسام الوراثة الفاكهة والوراثة وكيمياء وتقنية المبيدات والمحاصيل بالكلية، بينهم سيدة.

وجاءت رسالة الدكتوراه الأولى للباحثة فاطمة محمد عمران أبوالحسن، بقسم الوراثة تحت عنوان «زيادة إنتاج الارتيمزينين من الشيح الجبلى باستخدام طرق التكنولوجيا الحيوية»، وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور أحمد عباس نوير، أستاذ التكنولوجيا الحيوية النباتية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات، والدكتورة هاجر أبو العزايم عبدالرسول، أستاذ الوراثة المتفرغ كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية، والدكتور ياسر محمد مبروك أستاذ ورئيس قسم الوراثة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، والدكتور حميد إبراهيم سليمان، أستاذ التكنولوجيا الحيوية النباتية قسم الأصول الوراثية بمركز بحوث الصحراء، وأوصت اللجنة بمنح الطالبة درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية تخصص الوراثة.

وجاءت رسالة الماجستير الثانية للباحث أسامة محمد أمين حفنى، بقسم الفاكهة بعنوان «تحسين جودة عنب المائدة صنف فليم سيدليس بمعاملات الاثيفون وحمض الابسيسيك والبوتاسيوم والماغنسيوم»، وتكونت لجنة الحكم والمناقشة، من الدكتور أحمد محمد عبده عيسى أستاذ متفرغ بقسم الفاكهة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية والدكتور سامي محمود الشاذلي، أستاذ متفرغ بقسم الفاكهة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد علي مجاور عبادة، رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعية بالجيزة، والدكتور ضياء أسامة الأنصاري، أستاذ مساعد بقسم الفاكهة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، والتي أوصت بمنح الطالب درجة الماجستير في العلوم الزراعية تخصص الفاكهة.

وجاءت رسالة الدكتوراه الثالثة للباحث كريم إسماعيل السيد إسماعيل، بقسم كيمياء وتقنية المبيدات، تحت عنوان «تصميم وتخليق وعمل نموذج الفار ماو كوفور ثلاثي الأبعاد لبعض المركبات الجديدة والنشاط الإبادة لها على الحشائش»، وتكونت لجنة الحكم والمناقشة، من الدكتور محمد عبدالمجيد أستاذ المبيدات المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور صلاح سليمان أستاذ كيمياء وسمية المبيدات المتفرغ، والدكتور سعد رشاد الزميتي أستاذ كيمياء وسمية المبيدات بكلية الزراعة في جامعة الاسكندرية، والدكتور محمد الطاهر بدوى أستاذ كيمياء وسمية المبيدات بكلية الزراعة بجامعة الاسكندرية، والتى أوصت بمنح الطالب درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية تخصص كيمياء وسمية المبيدات.

وجاءت رسالة الدكتوراه الرابعة، للباحث خير الله عبدالنبى شفيق شبل الفردي، بقسم المحاصيل، وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور على عيسى ناجى نورا أستاذ المحاصيل المتفرغ بكلية الزراعة في جامعة الاسكندرية والدكتور حسام الدين محمد إبراهيم أستاذ ورئيس قسم المحاصيل في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية والدكتور محمد محمد عبدالله العشرى أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، والدكتور محمد سعد مغازي، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، والتي أوصت بمنح الباحث دراسة الدكتوراه في المحاصيل.

"زراعة الاسكندرية" تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين بينهم سيدة فى "الشيح الجبلي" و"تخليق الفار ماو كوفور ثلاثي الابعاد" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين بينهم سيدة فى "الشيح الجبلي" و"تخليق الفار ماو كوفور ثلاثي الابعاد" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين بينهم سيدة فى "الشيح الجبلي" و"تخليق الفار ماو كوفور ثلاثي الابعاد" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين بينهم سيدة فى "الشيح الجبلي" و"تخليق الفار ماو كوفور ثلاثي الابعاد" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين بينهم سيدة فى "الشيح الجبلي" و"تخليق الفار ماو كوفور ثلاثي الابعاد" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين بينهم سيدة فى "الشيح الجبلي" و"تخليق الفار ماو كوفور ثلاثي الابعاد" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين بينهم سيدة فى "الشيح الجبلي" و"تخليق الفار ماو كوفور ثلاثي الابعاد" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين بينهم سيدة فى "الشيح الجبلي" و"تخليق الفار ماو كوفور ثلاثي الابعاد" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين بينهم سيدة فى "الشيح الجبلي" و"تخليق الفار ماو كوفور ثلاثي الابعاد" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين بينهم سيدة فى "الشيح الجبلي" و"تخليق الفار ماو كوفور ثلاثي الابعاد" (صور)