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طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد

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طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد

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أفادت وكالة «بجواك نيوز» بأن حركة «طالبان» عينت، اليوم الثلاثاء، وزيرا جديدا للمالية في أفغانستان، ورئيسا للمخابرات، ووزير داخلية بالوكالة.

وأشارت الوكالة الأفغانية إلى أن «جول أغا سيكون وزيرا للمالية، وأن صدر إبراهيم سيكون وزيرا للداخلية بالوكالة»، لافتة إلى أن «نجيب الله سيتولى رئاسة المخابرات».

في حين أن «الملا ، سيكون حاكم كابل، وحمد الله نعماني، عمدة العاصمة»، بحسب»باجهوك نيوز»«

ونقلت وكالة «رويترز» عن وسائل إعلام أفغانية قولها إن «جول أغا سيكون وزيرا للمالية، وأن صدر إبراهيم سيكون وزيرا للداخلية بالوكالة»، لافتة إلى أن «نجيب الله سيتولى رئاسة المخابرات».

وأضافت أن «الملا شيرين، سيكون حاكم كابول، وحمد الله نعماني، محافظ العاصمة».

وأعلنت حركة «طالبان» أمس الاثنين، تعين حاكم بالنيابة لـ«مصرف أفغانستان» بغرض»تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس«.

وقال المتحدث باسم حركة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، «تم تعيين الحاج محمد إدريس حاكما بالنيابة لبنك»دا أفغانستان«من قبل قيادة الإمارة الإسلامية، لغرض تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس».

واستطاعت حركة السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين. ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

المصرى اليوم

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