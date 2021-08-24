«الأطباء» تعلن شروط القيد بالنقابة لخريجي الكليات الخاصة والدارسين بالخارج

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أعلنت نقابة الأطباء، عن شروط القيد بالنقابة، لخريجي كليات الطب داخل وخارج مصر، وذلك بمناسبة انتهاء موسم الثانوية العامة، وبدء تنسيق الجامعات بعد ظهور النتائج، وتحديد المصير وإختيار طريق الدراسة داخل مصر، أو خارجها.

وقالت النقابة أن مجلس النقابة، اتخذ في وقت سابق، بعض القرارات التي تنظم إشتراطات قيد خريجى كليات الطب بها سواء خارج مصر، أو من كليات الطب الخاصة داخل مصر.

وجاءت شروط القيد بالنسبة لقواعد قيد خريجي كليات الطب الأجنبية بالنقابة كالتالي:

أ – يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء، كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمى، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

ب – عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية، في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، ويطبق هذا البند على الثانوية العامة 2020، وما بعدها (من بدأ دراسة الطب في العام الدراسى 2019، 2020، وما بعدها).

جـ- بالنسبة لجميع الحاصلين على بكالوريوس الطب من خارج مصر يشترط لقيده بالنقابة إحضار إفادة من الدولة المانحة للبكالوريوس، تفيد بأن حامل هذه الشهادة يسمح له بمزاولة المهنة في البلد المانحة.

واشترط مجلس النقابة لقيد خريجي كليات الطب الخاصة في مصر والتي لم تبدأ بها الدراسة ضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وأن تمتلك مستشفى بعدد آسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة، وبالنسبة للكليات الخاصة التي بدأت الدراسة بها فعلياً تُمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.