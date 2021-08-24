المشدد 6 سنوات لمتهمين بحيازة هيروين بقصد الاتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة متهمين إثنين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه للمتهم الأول، لحيازتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية بدائرة المركز بضبط كل من «م. م. ع» ٣٠ عاما سائق، و«م. ال. خ» ١٦ عاما والمقيمان بأحدي قري المركز، وبحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وبحوزة الأول سلاح أبيض مطواة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.